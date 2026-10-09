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09.10.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BKW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 117,00 CHF.

BKW
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Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 117,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 117,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'819 BKW-Aktien.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 56,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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