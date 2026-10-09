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09.10.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Mittag nahezu unverändert

BKW Aktie News: BKW am Mittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von BKW. Kaum Ausschläge verzeichnete die BKW-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 116,80 CHF.

BKW
116.64 CHF 0.17%
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Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 116,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 117,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 116,50 CHF. Bei 117,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 5'584 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’188.46 18.94 SYBDXU
Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
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