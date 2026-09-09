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09.09.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW am Vormittag in Grün

BKW Aktie News: BKW am Vormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BKW. Das Papier von BKW konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 127,40 CHF.

BKW
127.91 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die BKW-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'735 Punkten notiert. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,60 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 722 BKW-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 44,03 Prozent wieder erreichen. Am 02.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 4,32 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,89 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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