BKW Aktie News: BKW verliert am Nachmittag

Der BKW-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 126,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 126,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,00 CHF. Bisher wurden heute 7'702 BKW-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 45,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 3,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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