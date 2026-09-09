BKW Aktie News: BKW am Mittag auf grünem Terrain

Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 127,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'674 Punkten notiert. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 127,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'753 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 30,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 121,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,89 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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