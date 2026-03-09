BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.03.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Montagmittag um Nulllinie
Die Aktie von BKW zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der BKW-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 146,70 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 146,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 17'726 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,70 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 143,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 145,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'555 BKW-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2025 auf bis zu 184,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 20,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,50 CHF. Dieser Wert wurde am 03.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,65 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 7,00 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie tiefer: Gesprächen zum Kauf von Volterres in Frankreich aufgenommen
BKW-Aktien nach doppelter ZKB-Rückstufung weiter unter Druck
Nachrichten zu BKW AG
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Montagmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: Anleger schicken BKW am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
06.03.26
|BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
06.03.26
|BKW-Aktie tiefer: Gesprächen zum Kauf von Volterres in Frankreich aufgenommen (AWP)
|
06.03.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
27.02.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.02.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisschock: SMI & DAX mit deutlichem Rückgang -- Asiens Börsen schliesslich unter starkem Druck
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergreifen am Montag die Flucht. Die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.