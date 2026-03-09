BKW Aktie News: BKW tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 146,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 17'726 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,70 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 143,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 145,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'555 BKW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2025 auf bis zu 184,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 20,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,50 CHF. Dieser Wert wurde am 03.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,65 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 7,00 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

