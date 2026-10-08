BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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08.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BKW. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 117,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 117,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'360 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 117,80 CHF. Bei 117,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'408 Stück gehandelt.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 56,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 2,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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