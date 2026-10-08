BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: Anleger greifen bei BKW am Nachmittag zu
Die Aktie von BKW gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 117,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 117,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'436 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 117,80 CHF. Mit einem Wert von 117,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 10'584 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. 55,77 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,29 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
08.10.26
|BKW Aktie News: Anleger greifen bei BKW am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|BKW Aktie News: BKW am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)
Analysen zu BKW AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BKW am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX starten stärker -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gehen im Plus in den letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende nach oben.