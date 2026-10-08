BKW Aktie News: Anleger greifen bei BKW am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 117,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'436 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 117,80 CHF. Mit einem Wert von 117,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 10'584 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. 55,77 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,29 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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