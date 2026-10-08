BKW Aktie News: BKW am Mittag in Rot

Die BKW-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 116,10 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'381 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 116,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'523 BKW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 58,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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