BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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08.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BKW. Das Papier von BKW legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 126,20 CHF.
Das Papier von BKW konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 126,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'911 Punkten liegt. Bei 126,40 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,00 CHF. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 1'130 Aktien.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 121,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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