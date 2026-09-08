BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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08.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BKW. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 126,70 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 126,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 127,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'399 BKW-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,90 CHF am 02.09.2026. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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