BKW Aktie News: BKW am Mittag in Grün

Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 127,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'895 BKW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2026 Kursverluste bis auf 121,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,89 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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