BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von BKW zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BKW-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 117,00 CHF.
Die BKW-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 117,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 117,10 CHF. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 117,00 CHF nach. Bei 117,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 253 Stück.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 56,84 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
06.10.26
|BKW Aktie News: BKW verbilligt sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.10.26
|BKW Aktie News: BKW gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)
Analysen zu BKW AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.