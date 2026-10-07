BKW Aktie News: BKW am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die BKW-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 117,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 117,10 CHF. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 117,00 CHF nach. Bei 117,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 253 Stück.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 56,84 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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