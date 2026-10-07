BKW Aktie News: BKW am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 116,30 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'504 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,10 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,10 CHF. Zuletzt wechselten 11'324 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Gewinne von 57,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter