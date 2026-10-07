BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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07.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag fester
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 117,60 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 117,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 117,10 CHF. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 4'785 Aktien.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,04 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 2,13 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,98 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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