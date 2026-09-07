BKW Aktie News: BKW am Vormittag freundlich

Das Papier von BKW konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 126,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 126,20 CHF. Bei 125,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370 BKW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 3,41 Prozent wieder erreichen.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,89 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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