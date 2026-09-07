BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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07.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag stärker
Die Aktie von BKW gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 125,80 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 125,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 126,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,60 CHF. Bisher wurden heute 7'543 BKW-Aktien gehandelt.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Gewinne von 45,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.09.2026 (121,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,10 Prozent.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,89 CHF je BKW-Aktie.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,78 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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