BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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07.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Die Aktie von BKW gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BKW-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 133,00 CHF.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 133,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'502 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 133,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 591 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2026 auf bis zu 130,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,99 CHF aus.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,82 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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