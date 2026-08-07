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07.08.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW büsst am Freitagnachmittag ein

BKW Aktie News: BKW büsst am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 132,00 CHF.

BKW
132.00 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 132,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'560 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 131,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 132,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'301 BKW-Aktien den Besitzer.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 39,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2026 bei 130,10 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,44 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,99 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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