BKW Aktie News: BKW am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 124,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die BKW-Aktie bis auf 124,20 CHF. Bei 125,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'339 BKW-Aktien umgesetzt.

Bei 180,20 CHF markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 44,39 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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