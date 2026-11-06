BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Einbussen

Die BKW-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 124,70 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 124,20 CHF. Mit einem Wert von 125,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 13'032 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 7,70 Prozent wieder erreichen.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab

BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch

BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer