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06.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag leichter
Die Aktie von BKW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BKW gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 125,00 CHF abwärts.
Die BKW-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 125,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,20 CHF nach. Bei 125,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'730 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 180,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,92 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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