BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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06.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagvormittag nahezu unverändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BKW. Mit einem Kurs von 117,50 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 117,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 117,90 CHF. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 117,20 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 117,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'572 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 56,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 2,04 Prozent sinken.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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