BKW Aktie News: BKW verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 116,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 116,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 117,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'340 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 183,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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