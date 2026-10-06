BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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06.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BKW. Zuletzt ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 117,90 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 117,90 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'669 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 118,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,40 CHF. Bisher wurden heute 8'532 BKW-Aktien gehandelt.
Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. 55,64 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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