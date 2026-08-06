BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 132,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'538 Punkten steht. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 133,30 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 132,30 CHF. Bisher wurden heute 13'398 BKW-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 27,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 2,11 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,99 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BKW am 19.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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