BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittag fester
Die Aktie von BKW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 132,90 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 132,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'538 Punkten steht. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 133,30 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 132,30 CHF. Bisher wurden heute 13'398 BKW-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 27,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 2,11 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,99 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BKW am 19.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt
BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter
BKW-Aktie leichter: AKW Leibstadt geht vorübergahend vom Netz
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
16:29
|BKW Aktie News: BKW büsst am Freitagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
31.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
24.07.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
17.07.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BKW am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.