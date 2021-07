BKW-Aktie aktuell: BKW kaum bewegt

Mit einem Wert von 96.80 CHF bewegte sich die BKW-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 15'405 Punkten steht. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 97.10 CHF. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 96.50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97.00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 4'949 Stück.

Passende Hebelprodukte auf BKW AG (Anzeige) Warrants

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 6.13 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die BKW AG ist eine Unternehmensgruppe, die in der Energieversorgung und Energieinfrastruktur international tätig ist. Die Geschäftssegmente sind in Engergie, Netze und Dienstleistungen strukturiert. Das Unternehmen ist sowohl in der Produktion als auch dem Transport und Vertrieb sowie dem Handel mit hauptsächlich CO2-freiem Strom aktiv. Produziert wird in Wasserkraftwerken, im Kernkraftwerk Mühleberg bei Bern (Stillegung Dezember 2019) wie auch in Gaskombikraftwerken und Anlagen mit erneuerbaren Energien. Ausserdem wird in Kern- und Wasserkraftwerken von Partnergesellschaften Strom produziert und mittels Bezugsrechten in Partner-Kernkraftwerken Strom bezogen. Der Strom wird direkt durch die Unternehmensgruppe und indirekt über Vertriebspartner an Privat- und Geschäftskunden, Energieversorger und Gemeinden in der Schweiz wie auch an internationale Kunden angeboten. Im Weiteren ist die BKW an der Swissgrid, der nationalen Netzgesellschaft und Übertragungsnetzeigentümerin des Schweizer Höchstspannungsnetzes, beteiligt. Durch seine Tochtergesellschaft BKW Engineering mit über 20 eigenverantwortlichen Engineering-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden technische Beratung, Planung, Vermessung und Projektierung für die Bereiche Hochbau, Verkehr- und Ingenieurbau, Wasser und Umwelt sowie Energie offeriert. Hauptaktionär der BKW AG ist der Kanton Bern.

Redaktion finanzen.net