BKW Aktie News: BKW am Montagvormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr ging es für die BKW-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 116,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'452 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 116,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'451 BKW-Aktien.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 36,51 Prozent niedriger. Bei 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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