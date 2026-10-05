BKW Aktie News: BKW am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 117,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'466 Punkten steht. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,60 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'897 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,04 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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