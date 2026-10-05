Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’760 0.7%  SPI 19’521 0.6%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’217 -0.1%  Euro 0.9297 -0.3%  EStoxx50 6’223 -0.3%  Gold 4’161 0.4%  Bitcoin 71’417 -0.3%  Dollar 0.8300 0.2%  Öl 102.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Suche...

BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW verliert am Montagmittag

BKW Aktie News: BKW verliert am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 116,70 CHF.

BKW
116.72 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 116,70 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 116,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'946 BKW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Gewinne von 57,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,37 Prozent.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 292 17.09.2027 160235076
Typ Hebel Verfall Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BKW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten