BKW Aktie News: BKW verliert am Montagmittag

Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 116,70 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 116,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'946 BKW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Gewinne von 57,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,37 Prozent.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter