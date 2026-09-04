BKW Aktie News: BKW fällt am Vormittag

Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 124,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 124,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,10 CHF. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 1'079 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 47,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,90 CHF. Dieser Wert wurde am 02.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,32 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,78 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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