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04.09.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag höher

BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BKW. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 125,60 CHF zu.

BKW
125.87 CHF 1.12%
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Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 125,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,00 CHF an. Bei 125,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'442 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 121,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 2,95 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,89 CHF je BKW-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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