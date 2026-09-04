BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW steigt am Freitagmittag
Die Aktie von BKW zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 125,80 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 125,80 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 126,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'726 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 121,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 3,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,89 CHF.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,78 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|BKW Aktie News: BKW schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum (AWP)
|
21.08.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.