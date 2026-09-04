BKW Aktie News: BKW steigt am Freitagmittag

Um 12:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 125,80 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 126,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'726 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 121,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 3,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,89 CHF.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,78 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter