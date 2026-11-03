BKW Aktie News: BKW am Vormittag kaum verändert

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die BKW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 124,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'815 Punkten steht. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 124,10 CHF. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,70 CHF nach. Bei 124,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'792 BKW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 181,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 7,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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