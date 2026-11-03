BKW Aktie News: BKW macht am Mittag Boden gut

Um 12:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 125,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 126,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,00 CHF. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 17'985 Aktien.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 181,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 8,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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