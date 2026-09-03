BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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03.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BKW. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 123,10 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 123,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'172 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 123,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'797 BKW-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,07 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,89 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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