BKW Aktie News: BKW schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 124,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 124,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'340 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 47,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,90 CHF am 02.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,09 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter