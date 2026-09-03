BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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03.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BKW. Das Papier von BKW konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 124,50 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 124,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 124,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'340 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 47,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,90 CHF am 02.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,09 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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