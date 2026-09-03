BKW Aktie News: BKW gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 124,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'193 Punkten notiert. Bei 124,70 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'043 BKW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,51 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,89 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,78 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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