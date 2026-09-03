BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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03.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BKW. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 124,40 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 124,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'193 Punkten notiert. Bei 124,70 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'043 BKW-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,51 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,89 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,78 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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