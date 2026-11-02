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02.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Montagvormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 123,10 CHF.
Die BKW-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 123,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'744 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 122,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'453 BKW-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 181,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,10 CHF am 02.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,50 Prozent.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,98 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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