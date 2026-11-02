BKW Aktie News: BKW tendiert am Montagnachmittag fester

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 123,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'839 Punkten notiert. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 124,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'354 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 181,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 46,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 7,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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