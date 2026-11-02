BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 123,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'825 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,10 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'230 BKW-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 181,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 7,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,98 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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