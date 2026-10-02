BKW Aktie News: BKW am Vormittag nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 115,90 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,00 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 115,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 584 BKW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 36,84 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,40 CHF am 01.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 0,43 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,98 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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