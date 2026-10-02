BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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02.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von BKW gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BKW-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 116,60 CHF.
Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 116,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 116,60 CHF. Bei 115,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'785 BKW-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 57,38 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,98 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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BKW am 02.10.2026
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