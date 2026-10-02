BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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02.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von BKW gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BKW-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 115,60 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 115,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 115,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'985 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Bei 115,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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BKW am 02.10.2026
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