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02.09.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW legt am Mittwochvormittag zu

BKW Aktie News: BKW legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von BKW zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 125,30 CHF.

BKW
122.94 CHF -1.57%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 125,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'145 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,50 CHF. Mit einem Wert von 124,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'085 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 46,45 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,96 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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