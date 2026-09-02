BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BKW

Die BKW-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 122,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,90 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 124,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'428 BKW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 49,80 Prozent wieder erreichen. Am 02.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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