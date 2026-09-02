BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BKW

Die BKW-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 123,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'091 Punkten steht. Die BKW-Aktie sank bis auf 123,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,90 CHF. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'223 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,79 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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