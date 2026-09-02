BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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02.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BKW
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 123,20 CHF.
Die BKW-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 123,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'091 Punkten steht. Die BKW-Aktie sank bis auf 123,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,90 CHF. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'223 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,79 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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