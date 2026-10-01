BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 116,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'456 Punkten notiert. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,10 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'603 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 36,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 116,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,98 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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