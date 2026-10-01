BKW Aktie News: BKW gibt am Donnerstagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 115,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. In der Spitze fiel die BKW-Aktie bis auf 115,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'206 BKW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. 58,87 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 115,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Mit einem Kursverlust von 0,09 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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