BKW Aktie News: BKW gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 116,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 115,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 116,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 9'061 Stück.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 56,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 115,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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